Ibra: "Leao si è convinto da solo a correre, io non ci sono riuscito. Ora è esploso"

In questa sua nuova avventura in rossonero Zlatan Ibrahimovic ha subito detto di aver capito che la sua respnsabilità nei confronti dei compagni era diversa rispetto al passato. Ora lo svedese è un vero e proprio leader, una guida e un esempio per la squadra. Lo ha raccontato a Radio DeeJay questa mattina, con un particolare interessante su Rafael Leao: "Ora sono molto concentrato. So cosa serve per caricarmi. Ho responsabilità davanti ai miei compagni. Loro mi guardano perché parlo in campo e nello spogliatoio. Si sentono protetti ma devono prendersi le loro responsabilità e crescere. Leao si è convinto da solo a correre però, non è venuto da me. Non correva, ho provato ma non trovavo un contatto mentale con lui. Non riuscivo ma nel precampionato è esploso ed è partito da solo"