Zlatan Ibrahimovic continua ad allenarsi con l'Hammarby e lo fa nel suo stile, segnando. In una partitella amichevole giocata allo stadio, il centravanti svedese ha anticipato la linea del fuorigioco, scappando al controllo del difensore su un lancio dalla sua metà campo, per poi anticipare il portiere in uscita.