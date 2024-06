Ibra: "Parliamo tutti i giorni con Fonseca e condividiamo idee e strategie. Vogliamo collegare l'U23 con la prima squadra"

vedi letture

Questa la risposta in conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic sul perchè è stato scelto Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan:

Su cosa si sono detti con Fonseca: "Quando abbiamo deciso di lasciare Pioli, subito abbiamo iniziato a pensare al prossimo anno. Però volevamo fare un bel finale per Pioli che lo meritava. Abbiamo parlato con Paulo Fonseca, penso di sì sennò sarebbe molto strano. Parliamo tutti i giorni e condividiamo idee e strategie. La strategia è di migliorare la squadra come collettivo e individualmente che è una sua forza.

Poi abbiamo un progetto di under 23 che sarà molto importante per noi: vogliamo collegare l'under 23 con la prima squadra. In questo senso il ruolo di Fonseca è molto importante: è un allenatore che dà la possibilità al giovane, gli dà responsabilità. Poi ognuno dovrà prendere la sua chance. Non è solo l'allenatore, c'entra anche la squadra. Se hai un genio come allenatore e una squadra meno forte, il miracolo non succede sempre. Il Milan deve avere squadra competitiva e la nostra responsabilità è mettere il mister nelle migliori condizioni possibili".