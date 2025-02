Ibra: "Tutti parlano di Leao. È tra i più forti al mondo, è lui che ti spiega come deve giocare"

Non c'è stato Sergio Conceiçao a presentare la sfida tra Milan e Feyenoord di domani, l'allenatore è volato in Portogallo per i funerali dell'ex presidente del Porto Pinto da Costa, un secondo padre per lui: in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan.

Quando tu giocavi ti chiedevano di andare indietro ad aiuare? A Leao non si può chiedere di stare negli ultimi trenta metri?

"È bello, tutti parlano di Leao, tutti chiedono di dirgli come giocare. Per noi è tra i più forti al mondo: come glielo spieghi come deve giocare? Lo sai lui, per questo è tra i più forti al mondo. Poi puoi indirizzarlo tatticamente, ma come deve giocare non glielo spieghi. È lui che ti spiega come deve giocare. È un motivo se lui è al Milan ed è uno dei più forti al mondo. Mi hanno chiesto una cosa su Leao nell'ultima partita, ma tranquilli, sa lui cosa fare con la palla o meno".