Ibrahimovic, 100 volte Milan: lo svedese entra nel club dei centenari rossoneri

Un traguardo importante, storico e sicuramente non banale quello delle 100 presenze con una maglia, specie se quella rossonera. Nella partita contro il Parma, attualmente in corso, Zlatan Ibrahimovic accede al club dei centenari rossoneri registrando, proprio con i crociati, la sua 100esima presenza rossonera. Lo svedese, sommando le due esperienze con la maglia del Milan, ha raggiunto questo ambizioso traguardo che lo cristallizza, ancora di più, nella storia rossonera. Dalla stagione del suo debutto in rossonero (2010/11) Ibrahimovic è il giocatore del Milan che ha segnato di più (62 reti) in tutte le competizioni.