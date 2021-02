Ibrahimovic, 14 gol e 6 doppiette in undici partite di A disputate

Per sottolineare, ancora di più, l'incredibile rendimento di Zlatan Ibrahimovic arrivano in soccorso i numeri. Lo svedese, sin qui, ha messo a segno quattordici gol in undici partite di A disputate. In particolare, 12 di queste reti provengono da doppie marcature in una singola partita: con quella al Crotone, infatti, sono 6 le doppiette di Ibrahimovic in questa stagione.