Ibrahimovic a DAZN: "Leao non sembra felice, ma è più forte di un anno fa. La squadra non ha l'esperienza di giocare da Campioni d'Italia"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervistato a DAZN, Zlatan Ibrahimovic ha commentato così la sconfitta di Udine: "Non era facile, squadra molto fisica. Abbiamo giocato già qua e sapevamo che non era facile. Non abbiamo giocato sul nostro livello, poi quando perdi la partita... non cerco scuse, ma in settimana abbiamo fatto tutto per non perdere".

Sulla squadra: "Quando giochi da campione d'Italia è uno scenario, giocare per il campione d'Italia è un altro scenario. Quando giochi col Milan è come una finale. Per noi è più difficile, c'è più pressione. Vedi giocare l'Udinese così... Se fai gol con i campioni è una cosa extra. Ma questa squadra non ha grande esperienza da campioni. Per tanti è la prima volta, anche in Italia. Non è una scusa: si sapeva che sarà molto difficile. Non abbiamo avuto equilibrio. L'anno scorso si giocava bene fuori casa e in casa. Non abbiamo tenuto il ritmo e il livello con cui possiamo giocare. Ma questi due scenari sono importanti".

Sul periodo: "Dobbiamo lavorare, bisogna studiare ogni partita dove non sta andando bene. L'ultima partita non c'entra nulla con quella di oggi. Bisogna avere fiducia e credere in quello che stiamo facendo".