Ibrahimovic a DAZN: "Theo vuole giocare al Milan. Conceiçao ha dato uno shock, è quel che serviva"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Cagliari:

Su Conceiçao

"Scelta che abbiamo fatto con Fonseca in quel momento era la scelta giusta e quello in cui si credeva. È passato tempo, i risultati non sono arrivati e lo ringraziamo per quello che ha fatto con massimo rispetto. Quel che abbiamo cercato in Sergio Conceiçao è il carattere, la personalità e che dà uno shock alla squadra. L'importante è che la squadra accetti il suo modo di fare le cose, hanno accettato e va bene. L'importante è continuare e non pensare che una volta vinta la Supercoppa sia tutto facile. Vero, la Supercoppa era uno degli obiettivi stagionali e serve continuare portando questa reazione in campionato".

Sul mercato

"Oggi non è che serve tanto. L'abbiamo dimostrato in Arabia Saudita che la squadra è completa e può vincere. Il mercato è aperto, vediamo le opportunità che arrivano e ci siamo. Ma non è che siamo disperati, vediamo come si muove sul mercato".

In che ruolo può giocare Rashford?

"Ho giocato con Rashford quando era giovane. Oggi più uomo più presente, più affermato. Quando giocavo con lui era forte forte. Può giocare a sinistra, in mezzo e destra, può fare la differenza in tutte le posizioni".

Sul rinnovo di Theo Hernandez

"Siamo molto contenti di lui, soddisfatti di quel che sta facendo. Ovvio che deve continuare come tutti gli altri, è contento di essere qua. Vuole giocare al Milan come tutti gli altri e non c'è qualcosa di complicato. È tutto sotto controllo".