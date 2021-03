Ibrahimovic e Mihajlovic a Sanremo: "Come è iniziata l'amicizia? Con una testata..."

Zlatan Ibrahimovic, dal palco di Sanremo, presenta e accoglie Sinisa Mihajlvic. La punta del Milan e il tecnico del Bologna sono tra gli ospiti della serata. "Sinisa è stato molto forte in campo, quasi come me...", lo presenta lo svedese. "Al mio Festival..."

Mihajlovic e Ibra raccontano la loro amicizia "Come è iniziata? Con una testata", esordisce l'allenatore serbo. "In una Juventus-Inter... Come è finita? " Risponde Ibra: "Non ricordo (perse la Juve di Ibra, ndr)... Aveva più esperienza di me, così sono entrato io nel suo gioco".



Mihajlovic su come affrontare Ibra: "Lui non puoi minacciarlo ma devi provocarlo. Non devi farlo rendere. Era così arrabbiato che mi dette una testata e venne espulso. Quando è venuto all'Inter, volevo ridargliela. Il nostro affetto lo dimostriamo così. Mi invidia una cosa che non ha ancora. La Coppa Campioni. Lui ha giocato, io ho vinto..".

Risponde Ibra: "C'è ancora tempo...".