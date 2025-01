Ibrahimovic: "Fonseca era la scelta giusta per quello in cui si credeva. Lo ringraziamo"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Cagliari:

Su Conceiçao

"Scelta che abbiamo fatto con Fonseca in quel momento era la scelta giusta e quello in cui si credeva. È passato tempo, i risultati non sono arrivati e lo ringraziamo per quello che ha fatto con massimo rispetto. Quel che abbiamo cercato in Sergio Conceiçao è il carattere, la personalità e che dà uno shock alla squadra. L'importante è che la squadra accetti il suo modo di fare le cose, hanno accettato e va bene. L'importante è continuare e non pensare che una volta vinta la Supercoppa sia tutto facile. Vero, la Supercoppa era uno degli obiettivi stagionali e serve continuare portando questa reazione in campionato".