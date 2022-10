Ibrahimovic: "In Francia avete Neymar, Messi e Mbappè ma non avete Dio"

MilanNews.it

Nell'anteprima dell'intervista rilasciata da Zlatan Ibrahimovic a Canal + Foot, disponibile martedì e mercoledì, Zlatan Ibrahimovic ha commentato così la sua assenza dalla Francia dopo l'addio al Psg: "Da quando ho lasciato la Francia tutto va a rotoli, non c'è niente di cui parlare. La Francia ha bisogno di me, io non ho bisogno della Francia. Anche se avete Neymar, Mbappè e Messi questo non vi aiuta: perchè non avete Dio".