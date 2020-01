Ibrahimovic: "La squadra non è quella di prima ma sono successe tante cose dall'addio di Berlusconi"

Durante la conferenza stampa di presentazione, Zlatan Ibrahimovic ha parlato dei cambiamenti del club rossonero: "Il Milan è sempre il Milan, la storia non si cambia. La squadra non è quella di prima, ma sono successe tante cose dopo l'addio di Berlusconi. Io sono un calciatore, devo pensare solo a quello che succede in campo. Sono sempre positivo, se non credessi in questo progetto non sarei tornato".