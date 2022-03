Ibrahimovic, maledizione Mondiale: probabilmente chiuderà la carriera senza gol nella rassegna iridata

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Svezia di Zlatan Ibrahimovic ieri sera non è riuscita a superare lo scoglio Polonia per qualificarsi ai Mondiali in Qatar. Il centravanti del Milan, a caldo, non ha voluto parlare di un eventuale ritiro dalla nazionale dati i suoi quasi 41 anni. Sfuma dunque – salvo miracoli sportivi – la possibilità di rivedere Zlatan in un Mondiale. Il suo bottino personale ai Mondiali è molto povero: sole 5 presenze (253 minuti giocati) e zero gol.

Ecco il riepilogo:

2002: a 21 anni gioca due spezzoni di partita per un totale di 46 minuti

2006: due partite giocate interamente e una dove è uscito a fine primo tempo

2010 e 2014: la Svezia non si è qualificata

2018: non ha partecipato dato che era fermo con la Nazionale