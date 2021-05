Ibrahimovic, nessun gol ma tanti pericoli creati con il Benevento: i numeri dello svedese

Guardando a numeri e statistiche della partita tra Milan e Benevento si può sottolineare la grande prestazione di un singolo rossonero. Zlatan Ibrahimovic, nonostante non abbia trovato il gol, è stato il giocatore più pericoloso della squadra di Pioli come testimoniano i tiri effettuati (7 totali e 5 in porta). E' il calciatore che ha tirato di più tra i 22 in campo.