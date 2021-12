Fabio Fazio, durante la trasmissione ‘Che tempo che fa’ in onda su Rai 3, ha avuto come ospite Zlatan Ibrahimovic e gli ha chiesto se ha paura di smettere di giocare a calcio. Lo svedese ha risposto: “Non so cosa ci sarà dopo il calcio perciò ho un po' paura di smettere. Vediamo, ma voglio continuare a giocare per non avere rimpianti poi”.