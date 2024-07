Ibrahimovic, nuovo "messaggio indiretto" via social? "Calmati"

vedi letture

Durante la sua conferenza stampa di presentazione della stagione, ormai quasi un mese fa, Zlatan Ibrahimovic aveva risposto divertito alla domanda sui suoi post social, spesso criptici e di non immediata interpretazione: "O li prendi serio o non li prendi serio. Per me i social media sono un divertimento: o mando messaggi o messaggi indiretti, devi fare l'ispettore Clouseau. Anche voi lo fate ogni tanto: quando lo faccio io arrivo a più di 100 milioni, quando voi lo fate non lo so...". Una classica risposta alla Ibra.

Oggi lo svedese evidentemente si è divertito nuovamente a lanciare un messaggio tra le righe, postando su Instagram una sua foto in una Spa: "Cool down". Letteralmente lo si può tradurre con "raffreddamento" o "raffreddarsi". In un tono colloquiale può essere inteso anche come "calmati". Messaggio indiretto oppure no? Lo sa solo Zlatan, che evidentemente si diverte così...