Zlatan Ibrahimovic proverà ad essere a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di lunedì contro la Sampdoria. Lo svedese in carriera ha segnato sei gol contro i blucerchiati, ma nessuno indossando la maglia rossonera: cinque gol li ha realizzati quando giocava per l'Inter, mentre l'altra rete è arrivata in bianconero.