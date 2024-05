Ibrahimovic si presenta alla Kings League: "Vediamo cosa sapete fare"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic ha accettato il ruolo di Presidente dei Presidenti del primo Mondiale della Kings League, in programma dal 26 al 9 giugno. Il dirigente svedese è apparso in un video presentazione dell'evento, postato anche sui propri canali social: "Io qui non conosco nessuno, però tutti voi conoscete me, vediamo cosa sapete fare".

Il video social di Ibrahimovic.