© foto di Image Sport

Sul suo profilo Instagram, Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato una foto del mood in cui aspetta con ansia il derby di questa sera. Una specie di leone chiuso in gabbia dato che lo svedese non potrà scendere in campo perché infortunato. Ecco il post in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia di stasera.