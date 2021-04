Ibrahimovic vs Parma, i ducali sono una delle tre vittime preferite dello svedese in A

In avvicinamento a Parma-Milan, sfida in programma sabato pomeriggio, si può guardare a dati e statistiche di Ibrahimovic contro i crociati. Il Parma è una delle tre vittime preferite di Zlatan Ibrahimovic in Serie A (10 reti, come contro Palermo e Roma): l'attaccante del Milan segna in media un gol ogni 89 minuti contro i gialloblu, suo miglior dato contro avversarie affrontate almeno otto volte nella competizione.