Ibrahimovic vs Ronaldo, una sfida dal sapore antico

Gli uomini-copertina sono i due Over 35, grandi per ego e grandissimi in campo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando di Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Grazie a loro, evidenzia la rosea, questo Milan-Juventus ha un sapore antico. Per la classifica vale meno del previsto, ma mette di fronte due stelle di prima grandezza. Ibra contro CR7 è probabilmente l’ultimo grande scontro di Serie A tra due figli degli anni Ottanta.