ICC 2019, tutte le partite in diretta su Sportitalia

Grande colpo da parte di Sportitalia che si aggiudica i diritti per trasmettere in diretta ed esclusiva le 18 partite dell’edizione 2019 della International Champions Cup, il torneo che mette di fronte i più grandi club a livello mondiale, rendendo l’estate delle amichevoli internazionali uno spettacolo da non perdere.

Dal 17 luglio al 10 agosto 2019 saranno ben 18 le sfide trasmesse su Sportitalia (visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre). Tutte in diretta e con repliche previste su SI Solo Calcio, uno dei quattro canali dell’offerta SI Smart che da luglio cambierà il modo di vedere Sportitalia e lo sport in chiaro sul digitale terrestre.

Si tratta di un mese di grande calcio. Sportitalia offrirà ai suoi telespettatori il debutto internazionale dell’Inter di Antonio Conte (20 luglio contro il Manchester United) e il derby d’Italia Inter-Juventus (24 luglio) che significa il primo incontro tra Conte e la sua ex squadra. Tre le partite della nuova Juventus che saranno coperte in diretta ed esclusiva contro Tottenham, Inter e Atletico Madrid.

E poi i primi passi del Milan, contro Bayern Monaco, Benfica e Manchester United, oltre alla Fiorentina di Rocco Commisso che fa il suo esordio sulla scena del grande calcio affrontando Chivas, Arsenal e Benfica.

Michele Criscitiello (CEO Sportitalia): “La ICC è un grande regalo che facciamo agli appassionati italiani che ogni estate premiano con la loro preferenza il lavoro di Sportitalia sul calciomercato. Vogliamo portare nelle loro case le prime uscite delle grandi d’Italia, in chiaro e raggiungibili per tutti anche nei luoghi di vacanza, senza necessità di abbonamento e senza pagare nemmeno un euro. Le gare notturne avranno passaggi anche in orari diurni oltre alla diretta. Copriremo l’estate anche attraverso speciali e servizi dedicati. Le parole d’ordine sono diretta ed esclusiva per un torneo che, in un’estate senza Mondiali ed Europei, vedrà in campo tantissime stelle di prima grandezza. Voglio ringraziare gli organizzatori della ICC e IMG per l’ottimo lavoro di squadra che ha portato all’accordo che annunciamo oggi con orgoglio”.

Ecco il calendario delle partite della ICC 2019 in diretta ed esclusiva su Sportitalia (orari italiani):

17 luglio (ore 3.00) Fiorentina-Chivas

18 luglio (ore 5.00) Arsenal-Bayern Monaco

20 luglio (ore 13.30) Inter-Manchester United

20 luglio (ore 22.00) Benfica-Chivas

21 luglio (ore 00.00) Fiorentina-Arsenal

21 luglio (ore 2.00) Bayern Monaco-Real Madrid

21 luglio (ore 13.30) Juventus-Tottenham

24 luglio (ore 1.00) Real Madrid-Arsenal

24 luglio (ore 3.00) Chivas-Atletico Madrid

24 luglio (ore 3.00) Milan-Bayern Monaco

24 luglio (ore 13,30) Juventus-Inter

25 luglio (ore 2.00) Fiorentina-Benfica

25 luglio (ore 13.30) Tottenham-Manchester United

27 luglio (ore 1.30) Real Madrid-Atletico Madrid

28 luglio (ore 21.00) Milan-Benfica

3 agosto (ore 18.30) Milan-Manchester United

4 agosto (ore 16.00) Tottenham-Inter

10 agosto (ore 18.00) Juventus-Atletico Madrid

La ICC arricchisce il palinsesto estivo di Sportitalia che dedica oltre mille ore di dirette ed approfondimenti alla sessione di calciomercato che si chiuderà il 2 settembre. Uno sforzo senza precedenti per regalare a tifosi ed appassionati tutto il meglio del calcio italiano ed internazionale.

La programmazione della ICC 2019 sarà uno dei pilastri della rivoluzione di SI Smart, la nuova offerta che Sportitalia metterà in campo a partire dal prossimo mese di luglio quando si farà in quattro per entrare nel futuro.

I telespettatori troveranno sul canale 60 DTT la gradita sorpresa di poter accedere alla programmazione di 4 canali tematici (sempre in chiaro e gratuiti): Sportitalia HD, SI Solo Calcio, SI Motori e SI Live 24. Per poter vedere la nuova offerta SI Smart sarà sufficiente essere dotati di una SmartTV (in Italia ce ne sono attualmente quasi 8 milioni e il 27,5% delle famiglie l’ha a disposizione) con il sistema HbbTV incorporato.

Nella SmartTV con sistema HbbTV comparirà un bollino rosso e basterà premere il tasto rosso del telecomando per vedersi aprire sul teleschermo 4 finestre con i 4 canali tematici. I possessori di SmartTV connessa a internet, ma senza tecnologia Hbb TV, potranno scaricare dallo store del proprio televisore la app Sportitalia senza alcun obbligo di registrazione.