Idrissi, Cissé e Dalpiaz: il Milan e il nuovo tris di giovani

Oggi alle 10:10News
di Federico Calabrese

Non solo l'intrigo per Jean-Philippe Mateta: il Milan, infatti, nelle ultime ore ha chiuso tre operazioni per rinforzare la propria linea verde. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il primo è Alphadjo Cissè (19 anni), seconda punta che arriva dall’Hellas Verona ma che gioca in prestito al Catanzaro.

Circa dieci milioni investiti per il talento italiano, che completerà il campionato cadetto. Il club rossonero ha chiuso anche per Yahya Idrissi-Regragui (18 anni), arrivato dal Chelsea. Infine il terzino austriaco in arrivo dal Bayern, classe 2007, Magnus Dalpiaz.