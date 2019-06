Ielpo a MN: "Maldini e Boban sono stati i miei compagni di squadra con più personalità e carisma"

Mario Ielpo, intervistato da MilanNews.it, ha parlato di Maldini e Boban: “Secondo me come persone difficilmente si può trovare di meglio. Sono i miei compagni di squadra con più personalità, più carisma. Da questo punto di vista di meglio non si può fare. Boban poi è già quasi un dirigente navigato a livello internazionale per quanto riguarda la parte politica e burocratica del calcio. Penso sia una mossa importante vista la proprietà del Milan. Visto che è un Elliott è un fondo, che abbia scelto due dirigenti che oltre ad essere capaci sono anche ex stelle del Milan per far capire a tutto l’ambiente che il fondo è vicino all’ambiente rossonero, alla tifoseria e a quello che sentono i milanisti. Per me va benissimo come idea”