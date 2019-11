Ielpo: "I problemi di Piatek nascono da Giampaolo"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV delle difficoltà in zona gol della squadra di Pioli: "Rimane la difficoltà a creare occasioni da gol e a trasformarle in gol. Piatek? Ha avuto un problema enorme con Giampaolo, che lo ha portato fuori dall'area, zona in cui non sa giocare. Da quel momento è andato in crisi psicologica e fisica - perchè arrivava sempre dopo l'avversario - e poi da lì è difficoltoso risalire. Adesso mi sembra che sia tornata la forma fisica, piano piano tornerà anche quella mentale e tornerà a segnare. Se Piatek non avesse fame dopo un solo anno, sarebbe un giocatore finito".