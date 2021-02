Ielpo: "Romagnoli in difficoltà con Lukaku per tutta la partita"

L'ex rossonero Mario Ielpo, intervenuto a Milan TV durante "L'inferno del lunedì", ha commentato così la prestazione di Alessio Romagnoli nel derby di ieri: "Romagnoli è stato in difficoltà per tutta la partita su Lukaku. Falli subiti da Lukaku? Uno solo, nel secondo tempo, di frustrazione. Se vai in pressing offensivo e Romagnoli accorcia su Lukaku deve fare fallo. Contro lo Spezia e contro l’Inter sono gol subiti in cui stai andando in pressing, sbagli, e poi corri all’indietro. Se sbagli il pressing poi fai fallo. Quando vedi l’azione pericolosa se non sei riuscito a chiudere il pressing devi fare fallo. Se prendi l’ammonizione poi al secondo tempo giocherà un altro. Non puoi concedere così tanto campo a giocatori forti”.