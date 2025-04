Ieri a Milanello colloquio tra Ibrahimovic e Sergio Conceiçao

vedi letture

La stagione sta volgendo al termine, con il Milan rimasto in corsa solo in Coppa Italia. Questa competizione rappresenta però essere l'ultimo treno valido per l'Europa, anche perché in caso di vittoria nella finale di Roma la formazione rossonera si qualificherebbe di diritto alla prossima Europa League. Con l'attuale nono posto in classifica il Diavolo rimarrebbe addirittura fuori da tutto, anche dalla Conference League, motivo per il quale bisogna cercare dare il massimo in Coppa Italia per evitare un vero e proprio disastro.

Nel frattempo nella giornata di ieri Sergio Conceiçao ha cominciato a preparare la squadra in vista della delicata trasferta di venerdì ad Udine sotto l'attenta supervisione del Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, con il quale l'allenatore portoghese ha avuto anche un fitto colloquio stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport.