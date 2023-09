Ieri in campo, oggi a Milanello: il Milan si allena già oggi per il Verona

Dopo il pareggio di ieri sera contro il Newcastle in Champions League, il Milan torna già da oggi a pensare alla Serie A: c'è da preparare la partita di sabato a San Siro contro l'Hellas Verona. Prevista per oggi una seduta di scarico per chi ha giocato ieri, classica per il resto del gruppo.