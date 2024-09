Il 2011 Akram Jadid impressiona nelle giovanili del Milan: ecco chi è

Akram Jadid è la nuova giovane promessa dei rossoneri. Classe 2011, sta già facendo parlare di sé da diverse stagioni, dall'anno scorso gioca con i ragazzi più grandi di un anno e, nonostante la giovane età, sta dimostrando il suo enorme talento. Di origini italo-marocchine, il suo nome è già stato accostato a quello di Francesco Camarda, considerato il nuovo wonderkid a tinte rossonere, merito dei numeri strabilianti accumulati nelle giovanili del Milan, dove ha messo a segno gol in tripla cifra (secondo fonti non ufficiali).

Ciò che riserva il futuro per Akram resta da vedere, ma il presente parla chiaro: lo scouting rossonero lo ha scovato alla Voluntas Montichiari, un centro di formazione legato all’Inter, e da lì il suo percorso è stato in ascesa. La stagione 2022/23 è stata quella dell'esplosione: Akram ha dichiarato come il suo obiettivo fosse fare 300 gol, ne ha fatti 324. Non si tratta di numeri ufficiali, ma il talento non è di certo in discussione, durante quell'annata ha vinto numerosi premi come capo-cannioniere e come miglior giocatore.

La stagione seguente (2023/24), l'ha visto giocare con i più grandi in Under 14. Ha collezionato 8 reti in 9 presenze, un bottino importante coronato dal gol segnato nel derby contro l'Inter, che purtroppo non ha evitato la sconfitta del Milan. Il gol dell’1-1, arrivato su un colpo di testa, una giocata che non fa parte del repertorio abituale di Jadid, noto per la sua rapidità e la tecnica da attaccante esterno.

Ora l'approdo ufficiale nell'agonistica, l'anno scorso ha assaggiato certi livelli giocando con l'Under 14 pro. Quest'anno ha iniziato al meglio la sua avventura nell'Under 15 nazionale del Milan. Prima di campionato, sfida casalinga contro il Venezia, ha subito messo in chiaro le sue capacità e la sua attitudine devastante nella finalizzazione. Dopo solo 7 minuti arriva il primo timbro ufficiale in Under 15, seguito al 19' della ripresa dalla doppietta.

Questo inizio è soltanto una conferma di ciò che Akram ci ha mostrato in questi anni. Ora non resta che attendere e godersi insieme questo giovane talento, monitorando da vicino il suo percorso di crescita.