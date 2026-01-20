Il 21° turno di Serie A Enilive va in archivio: tutti i risultati

Con le due partite del lunedì, si è concluso ufficialmente il 21° turno di Serie A Enilive. Nel primo dei due posticipi giocati ieri sono state pochissime le emozioni: la Cremonese e l'Hellas Verona non sono andate oltre lo 0-0, un risultato che sicuramente fa più comodo alla formazione lombarda che a quella veneta che rimane ultima in classifica a pari merito con il Pisa. Nella seconda gara il Como travolge la Lazio 0-3 all'Olimpico, decisivi Baturina e Nico Paz con una doppietta. Di seguito i risultati definitivi del turno che si è appena concluso.

DATA E ORARI DELLA 21ESIMA GIORNATA

16/01/2026 Pisa-Atalanta 1-1

17/01/2026 Udinese-Inter 0-1

17/01/2026 Napoli-Sassuolo 1-0

17/01/2026 Cagliari-Juventus 1-0

18/01/2026 Parma-Genoa 0-0

18/01/2026 Bologna-Fiorentina 1-2

18/01/2026 Torino-Roma 0-2

18/01/2026 Milan-Lecce h. 20:45 1-0

19/01/2026 Cremonese-Verona 0-0

19/01/2026 Lazio-Como 0-3