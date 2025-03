Il 23 marzo tornano in campo le leggende del Milan: sfida al Tottenham

Dopo le partite in Brasile, Libia e Georgia, le leggende rossonere sono ora pronte a sfidare quelle del Tottenham domenica 23 marzo al Tottenham Hotspur Stadium. Dida, Serginho, Ambrosini e molte altre glorie rossonere scenderanno in campo a Londra (biglietti qui) per una partita leggendaria.

L'evento, inoltre, aiuterà a sostenere la Tottenham Hotspur Foundation e Fondazione Milan, contribuendo al programma internazionale Sport for Change, che attraverso lo sport aiuta tanti giovani che vivono in contesti sociali vulnerabili. L'appuntamento è fissato per domenica 23 marzo alle 15.00 (ora italiana), con la diretta live della partita su AC Milan Official App in esclusiva per l'Italia. Dopo il fischio finale la partita integrale sarà disponibile per tutti.