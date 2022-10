Il biografo di Messi: "È felice al Psg, più probabile che resti piuttosto che torni al Barcellona"

MilanNews.it

Lionel Messi di ritorno al Barcellona? Non secondo il suo biografo. Dopo i rumors delle ultime settimane, Guillem Balague si è espresso così a Le Parisien: "È felice come non lo è mai stato. Le cose stanno andando bene, la squadra si è adattata a lui e lui alla squadra. Oggi penso che sia più vicino a restare, si sente bene, è felice. Le mie sensazioni mi dicono che sia più vicino a rimanere a Parigi che andare a Barcellona".