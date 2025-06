Il Bologna pensa a Zanoli come vice Holm. Calabria non considerato

vedi letture

Mentre il nome di Alessandro Zanoli è finito nel mirino del Bologna nell'ambito dei contatti con il Napoli per Dan Ndoye e Sam Beukema, ce ne sono altri due che il club felsieno sta tenendo in considerazione per il ruolo di vice Holm sulla fascia destra della difesa di Vincenzo Italiano.

Lacuna, questa, legata anche alla possibilità che Davide Calabria, laterale arrivato in prestito dal Milan lo scorso gennaio, decida di rimanere. Con il contratto in scadenza il giocatore sta, infatti, ricevendo numerose attenzioni, con in prima fila quella della Fiorentina dove ritroverebbe Stefano Pioli.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport sono due i profili che hanno catturato l'attenzione di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio. Il primo è quello di Tommaso Barbieri della Cremonese già visionato da ambo i dirigenti felsieni nel corso della stagione appena conclusa, mentre il secondo è il classe 2003 Mattia Zanotti, talento cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, ma che nell'ultima stagione ha militato in prestito al Lugano nella Super League elvetica collezionando 41 presenze e 2 gol.