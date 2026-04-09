Il cantautore milanista Giovanardi spera che arrivino gli arabi portino al Milan Guardiola con il ritorno di Maldini

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Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore e grande tifoso milanista, ha rilasciato un intervista a Tuttosport nella quale ha rivelato qual è il suo sogno per il Milan: "Che arrivino gli arabi e ci portino Guardiola con il ritorno di Maldini. Ma per adesso può essere soltanto un sogno, appunto. Allegri? Mi è simpatico in quanto livornese, come Piero Ciampi, Nada, Bobo Rondelli. Ho anche fatto un disco con dodici musicisti livornesi e per un po’ ho vissuto lì. Detto questo, il gioco è quello che è. Per carità, meglio di Fonseca e Conceiçao, però non è il massimo per chi ha gioito con Sacchi, Capelli e Ancelotti. Io mi sono appassionato al Milan con la finale della Coppa dei Campioni ‘69, il 4-1 all’Ajax: il mio primo idolo è stato Prati, con quel suo look così beat. Ho amato il Milan come squadra del popolo, quando ancora negli stadi c’erano curve militanti di sinistra. Poi la destra si è accorta che lì trovava terreno fertile ed è cambiato tutto".

In merito ai suo giocatori rossonero preferiti del passato e del presente, Giovanardi ha invece spiegato: "Chi c’è nella mia top five rossonera di sempre? Van Basten, il più grande in assoluto. Poi Maldini, Baresi, Shevchenko e Kaká. Chi mi piace del Milan attuale? Modric, chiaramente. Rabiot, che è andato al di là delle mie speranze, Maignan. E poi spero sempre che Leao dimostri finalmente chi è, ma rimane incostante e non è più un ragazzino".