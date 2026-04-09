Maldini vicino a Stefano: il messaggio pieno di umanità per il ragazzo malato di tumore

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Un grande messaggio, pieno di forza e affetto. L'ex storico capitano del Milan Paolo Maldini ha voluto salutare così Stefano, un tifoso milanista affetto da un tumore contro il quale sta lottando da molto tempo. Tramite un video messaggio, il bellissimo gesto di Maldini e il ringraziamente di Stefano:

"Altra grande sorpresa, una delle più belle che possa ricevere. Un grazie speciale va al mio carissimo amico Aldo Serena che mi ha regalato un messaggio di sostegno e forza da parte di Paolo Maldini”.