Il prossimo weekend si ricorderà Piermario Morosini, calciatore venuto a mancare improvvisamente il 14 aprile 2012

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(ANSA) - ROMA, 09 APR - La Lega Serie B si schiera al fianco di Live Charity, ente no-profit impegnato in progetti benefici di varia natura, e della Famiglia Morosini per commemorare Piermario Morosini, calciatore venuto a mancare improvvisamente il 14 aprile 2012 mentre disputava una gara di Serie B con la maglia del Livorno. In occasione della ricorrenza, la Lega Serie B promuove attivazioni durante la 34a giornata della Serie BKT, con l'obiettivo di unire il ricordo a un impegno concreto di prevenzione e sicurezza: una grafica televisiva dedicata e fasce personalizzate col volto di Morosini indossate da tutti i capitani per rendere omaggio a un calciatore mai dimenticato. Fulcro delle attività sarà anche una raccolta fondisolidale: le 20 squadre del campionato doneranno una propria maglia a Live Charity, ognuna delle quali verrà messa all'asta insieme alle fasce da capitano, il cui ricavato sarà destinato al progetto sui defibrillatori dell'ente (Italia Cardioprotetta) e ai lavori di messa in sicurezza del campo "Piermario Morosini" nel quartiere Monterosso di Bergamo. "Ricordare Piermario significa trasformare la memoria in azioni concrete volte a tutelare la salute dei calciatori - dichiara il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin -.

Come Lega Serie B desideriamo che il suo ricordo e il suo esempio continuino a vivere attraverso iniziative nobili, come quelle promosse da Live Charity e dalla Famiglia Morosini, capaci di lasciare un segno reale". Centrocampista classe 1986, Morosini aveva costruito la propria carriera principalmente in B, vestendo - oltre a quella del Livorno - anche le maglie di Bologna, Vicenza, Reggina e Padova, distinguendosi per professionalità, impegno e qualità umane. (ANSA).