Dalla carica di Landucci allo sfogo di Saelemaekers e Allegri: i retroscena di Napoli-Milan di BordoCam

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In queste ore è uscito un nuovo episodio di Bordocam, il format di DAZN a cura di Davide Bernardi sulla partita che si è giocata lunedì scorso a Pasquetta tra Napoli e Milan. Prima situazione da segnalare la carica del vice di Massimiliano Allegri Landucci, che nel tunnel dello stadio Diego Armando Maradona si è più volte rivolto alla squadra prima dell'ingresso in campo dicendole: "Stiamo sempre attenti eh, stiamo sempre attenti. Partiamo subito belli svegli eh!".

Dopo 6' la prima occasione della partita a favore del Milan, con la conclusione lenta e prevedibile di Fofana, che secondo Massimiliano Allegri doveva andare di collo, mimando proprio il gesto verso la panchina dei suoi collaboratori. Lo stesso tecnico rossonero, poco dopo, commentando la mancata occasione sfruttata da Pavlovic dentro l'area di rigore, dice: "O guarda la palla o tira di punta. Di punta doveva andare".

Sull'occasione di Nkunku, invece, Allegri non ha dubbi: "Da lì devi fare gol oh!". Il primo tempo finisce con il tecnico del Milan che si rivolge a Modric dandogli delle indicazioni precise sul giro palla: "Prima largo poi dentro (x2)".

Dopo 10 minuti dall'inizio della ripresa Allegri prepara i cambi chiamando a sé "Gimenez e Zachy (Athekame, ndr)". Uno dei due a lasciare il campo è Saeleamekers, che non contento della sua prestazione esce deluso lanciando la giacca verso la panchina. Il tecnico rossonera prova a rincuorare il suo giocatore, dicendogli: "Hai fatto quello che dovevi fare, calma".

Sul gol del Napoli Allegri reagisce deluso, quasi infastidito, e rivolgendosi a Landucci dice: "Ma come si fa a prendere un gol del genere?". Durante l'esultanza di Politano e di tutti i giocatori azzurri il tecncio rossonero vede il gol più e più volte, prima con Magnanelli e Corradi, poi con Dolcetti.

Verso il termine della gara, Allegri si prende qualche minuto per sfogarsi con il suo staff, al quale dice: "Io lo sapevo, non bisogna sbagliare la partita!".