probabile formazione Verso Milan-Udinese: occhio ai cambi possibili. Allegri verso il tridente?

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PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)

16 Maignan

24 Athekame 46 Gabbia 31 Pavlovic 33 Bartesaghi

8 Loftus-Cheek 14 Modric 12 Rabiot

11 Pulisic 7 Gimenez 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 5 De Winter, 2 Estupinan, 56 Saelemaekers, 4 Ricci, 30 Jashari, 19 Fofana, 9 Fullkrug, 18 Nkunku,

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Ballottaggi: Gabbia-De Winter (60-40); Athekame-Saelemaekers (55-45); Bartesaghi-Estupinan (60-40); Ricci-Loftus-Cheek (45-55)

Indisponibili: -

Squalificati: -

Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers

LE ULTIME

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Milan deve ripartire subito: obiettivo battere, sabato a San Siro, l'Udinese per rinsaldare il piazzamento Champions. Nei primi giorni di allenamento a Milanello, Matteo Gabbia è tornato a lavorare regolarmente con i compagni e sarà, dunque, disponibile per la sfida ai friulani. Sarà un Milan che potrebbe davvero cambiare il proprios schieramente in campo. Con un'ipotetica difesa a 4, a destra si potrebbe vedere dal primo minuto Athekame al posto di uno stanco Saelemaekers, mentre la coppia in difesa potrebbe essere formata da Gabbia (ad oggi leggermente in avanti rispetto a De Winter) e Pavlovic. A sinistra Bartesaghi più di Estupinan. A centrocampo ecco la fisicità di Loftus-Cheek che potrebbe aggiungersi al duo Modric-Rabiot. In avanti, la coppia Nkunku-Fullkrug non ha funzionato: con l'Udinese potrebbero tornare dal primo minuto Leao e Pulisic, ma occhio alla candidatura di Gimenez.

Infatti, stando a quanto riferito da Sky Sport, in vista di sabato Allegri avrebbe provato anche il tridente in attacco con Christian Pulisic a destra e Rafael Leao a sinistra, mentre come punta centrale si sono alternatati Santiago Gimenez e Niclas Fullkrug. Al momento il messicano è favorito sul tedesco per partire dal primo minuto. Con il cambio di modulo e il passaggio al 4-3-3, l'obiettivo del tecnico livornese è quello di dare nuovo smalto all'attacco del Milan che sta segnando poco con le sue punte nell'ultimo periodo (l'ultima rete di un attaccante rossonero risale a più di un mese fa). Per il resto, da segnalare la presenza in gruppo anche di Matteo Gabbia che è quindi recuperato e sarà a disposizione per l'Udinese.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Imperiale - Fontemurato

IV Uomo: Mucera

VAR: Maggioni

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE LA PARTITA

Data: sabato 10 aprile 2026

Ora: 18:00

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it