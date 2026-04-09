Guidi: "La tentazione tridente c’è, anche perché Allegri può contare su tutti i suoi effettivi in attacco"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul modulo del Milan contro l'Udinese: "Amichevole con la Primavera ieri a Milanello per chi non ha giocato titolare lunedì sera a Napoli. In campo, oltre ai vari Gimenez, Leao e Pulisic, si è visto anche Matteo Gabbia, che spera di tornare a disposizione per la gara di sabato (ore 18 a San Siro) contro l’Udinese, per cui sono attesi oltre 74 mila spettatori. Il difensore è fuori da quando si fermò nel riscaldamento di Milan-Parma il 22 febbraio. Gabbia è stato poi operato a Londra di ernia inguinale il 3 marzo e il recupero è durato oltre un mese. Adesso è pronto a rientrare, sebbene nel suo ruolo (centrale nella difesa a tre) Koni De Winter abbia convinto. Oggi la squadra si allenerà al mattino ed entrerà nel vivo la preparazione alla sfida con l’Udinese.

Che Milan vedremo? La tentazione tridente c’è, anche perché finalmente Massimiliano Allegri può contare su tutti i suoi effettivi in attacco: da Leao e Pulisic a Nkunku, Gimenez e Füllkrug, senza dimenticare Loftus-Cheek che in stagione è stato impiegato pure in avanti. Max valuterà il da farsi già nella seduta di oggi, poi domani sarà già vigilia con la consueta conferenza stampa di presentazione del match a Milanello. Dopo lo stop con il Napoli, il Diavolo deve riprendere a marciare per non compromettere la missione Champions".