Il rifiuto di Rangnick al Milan domina le prime pagine dei quotidiani sportivi

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Ralf Rangnick si è stufato di aspettare e ha definitivamente scaricato il Milan: oggi nelle prime pagine dei quotidiani sportivi si parla di questo

Ralf Rangnick, come successo nel 2020, non entrerà a far parte del Milan nonostante una corte prolungata e le indiscrezioni favorevoli. Gerry Cardinale è rimasto in silenzio per troppo tempo e ha lasciato nell'ignoto il CT tedesco a lungo in merito alle condizioni che aveva chiesto per diventare direttore tecnico del Milan. Alla fine, con il Mondiale dell'Austria alle porte, Rangnick ha deciso di metterci una pietra sopra e interrompere le comunicazioni. L'argomento, questa mattina, monopolizza le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola.

RANGNICK RIFIUTA IL MILAN: LE PRIME PAGINE

Rangnicj rifitua il Milan e le prime pagine di oggi lo raccontano a dovere. La Gazzetta dello Sport in taglio alto titola così: "Rangnick no, Milan fai presto". E poi la rosea aggiunge: "I rossoneri ancora senza guida tecnica". Il Corriere dello Sport ne parla in taglio basso: "Dialogo interrotto, Rangnick scarica il Milan". Nel sottotitolo viene scritto: "Ralf rinuncia alla proposta di Cardinale: rinnoverà il contratto da Ct dell'Austria". Anche su Tuttosport l'argomento viene piazzato in taglio basso: "Vince Ibra: Rangnick scappa. Milan allo sbando: Glasner riflette, Rangnick si è stufato". E poi nel sottotitolo: "Lo svedese non voleva che il tedesco avesse pieni poteri come dt e ora prova a promuovere l'amico Kirovski a ds della prima squadra. Sull'allenatore, Cardinale fa melina: incontra Jaissle e allarga il casting ad Amorim". Infine il QS che titola così: "Milan, che beffa: Rangnick rifiuta e sceglie l'Austria. Troppi tentennamenti, il Ct esce dalla trattativa. Per la panchina Glasner rimane il favorito"