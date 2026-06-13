Pato: "Mi sono innamorato del Milan come se fossi innamorato di mio figlio"
Non è un mistero che Alexandre Pato sia innamorato del Milan. Il brasiliano, intervistato da Sky Sport in occasione dei Mondiali, ha speso ancora una volta parole al miele per il club rossonero.
PATO, PAROLE D'AMORE PER IL MILAN
“Sai comunque, non solo la situazione però anche il Milan quando perde mi segna tanto, perché io ci tengo tanto anche al Milan. Per me non è stato solo un club, è stato l’amore. Io mi sono innamorato del Milan come se fossi innamorato di mio figlio, quindi spero sempre che loro possano crescere tanto. Ok, è andato male quest’anno, non era quello che si aspettavano, però si può imparare da questo momento e avere ancora la prossima opportunità di fare meglio e anche tornare in Champions. Auguro il meglio per Ibra, per tutti, e che il Milan possa arrivare il prossimo anno in Champions League”.
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