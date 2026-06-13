Riecco Pulisic. Un assist e mezzo nel 4-1 degli USA contro il Paraguay

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Christian Pulisic subito in grande spolvero nella prima gara del Mondiale degli USA contro il Paraguay: un assist e mezzo per il rossonero

Riecco Christian Pulisic: il rossonero in grande spolvero nella vittoria per 4-1 degli USA contro il Paraguay. Un assist e mezzo per il numero 11, tornato ad essere ampiamente decisivo dopo un 2026 nel Milan da mani nei capelli.

Al minuto 7 slalom speciale, specialissimo: da sinistra si accentra saltandone tre con una giocata che manda in visibilio lo stadio. Palla in mezzo per McKennie che poi la fa carambolare su Bobadilla: autogol e 1-0 per la selezione di Pochettino. Qualche minuto dopo invece l'assist è pieno. Sempre dalla corsia sinistra mette in mezzo una palla decisa per Balogun, che arriva a rimorchio e la piazza con forza di destro. Sempre l'attaccante del Monaco fa il terzo gol allo scadere del primo tempo: attacco delle profondità, rientro sul sinistro in area, scaldabagno all'incrocio dei pali. Gol meraviglioso, imparabile.

A fine primo tempo esce Pulisic, preservato da Pochettino, dopo aver accusato un fastidio al polpaccio: al suo posto Berhalter. Gol della bandiera del Paraguay con Mauricio, prima che allo scadere Reyna porti il punteggio totale sul 4-1 con un bel tiro di trivela dal limite. Esordio spettacolare degli Stati Uniti, Pulisic torna a brillare.