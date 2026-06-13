Marinozzi: "Milan, c'è improvvisazione. Se cerchi Rangnick sai che è quello. Come puoi immaginare che metta delle sfumature adesso?"
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Andrea Marinozzi, dagli studi di DAZN, commenta il no di Ralf Rangnick al Milan dopo giorni di tira e molla
Andrea Marinozzi, negli studi di DAZN per Times Square, parla del rifiuto di Ralf Rangnick al Milan: il tecnico tedesco si è spazientito per il continuo tira e molla dei rossoneri e oggi si è definitivamente tirato fuori.
RANGNICK-MILAN, TUTTO SALTATO. IL PARERE DI MARINOZZI
“C’è anche un po’ di improvvisazione. Se vai a cercare Rangnick, che non ha iniziato ieri, sai che il pacchetto è quello lì. Neanche devi trattare: Rangnick arriva e mette bocca su tutto. Da sempre, è sempre così. Come puoi immaginare che metta delle sfumature adesso?”
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