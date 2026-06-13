Brambati: "Allegri non può rescindere perché non c'è nessun dirigente. Vi rendete conto di come sta il Milan?"

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Massimo Brambati, su TMW Radio, ha svelato un retroscena su Massimiliano Allegri: "Ieri mi chiama Allegri, che mi chiama di solito..."

Il Milan si affaccia al futuro sapendo che occorreranno pianificazione e interventi accurati. La stagione appena conclusa non ha risposto alle aspettative della società e dei tifosi, rendendo necessaria un’analisi dettagliata della situazione. I risultati raccolti non hanno rispettato le ambizioni del club e hanno portato la proprietà a valutare nuove strategie.

L’obiettivo è costruire un progetto preciso che possa garantire maggiore solidità e competitività alla formazione. Programmazione e stabilità saranno fattori essenziali per dare continuità al percorso. I prossimi giorni saranno decisivi per definire le linee guida del futuro. Il Milan intende aprire un nuovo ciclo basato sulla crescita costante e sul desiderio di tornare protagonista. Oliver Glasner potrebbe rappresentare il primo elemento di questa nuova avventura.

Intanto Massimo Brambati, su TMW Radio, ha svelato un retroscena su Massimiliano Allegri: "Ieri mi chiama Allegri, che mi chiama di solito per chiacchierare ma non di calcio. E a un certo punto mi dice di dire al proprietario della EA di fargli la divisa. E quindi gli ho detto 'Ma allora vai al Napoli?', 'Ancora no', mi ha risposto. Mi ha detto che non può fare la rescissione al Milan perché non c'è nessun dirigente. Vi rendete conto di come sta il Milan, che è una squadra top?".