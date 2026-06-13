Pulisic indemoniato all'esordio Mondiale ma esce per un fastidio al polpaccio: le sue parole

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Un Pulisic tirato a lucido nell'esordio Mondiale degli Stati Uniti con il Paraguay (4-1): grande gara interrotta a metà per un problema al polpaccio

Trionfo assoluto degli Stati Uniti nella gara di esordio del Mondiale di casa. Nella notte italiana, nell'avveniristico SoFi Stadium di Los Angeles, la Nazionale di Mauricio Pochettino ha dominato il Paraguay e vinto 4-1, con un primo tempo travolgente che si è concluso con un vantaggio di tre reti complessive. Tra i migliori in campo Christian Pulisic, autore di una prestazione da indemoniato: decisivo nel causare l'autogol che apre la gara e con l'assist del raddoppio per Balogun. La gara di Pulisic però si è interrotta all'intervallo per un problema al polpaccio.

PULISIC PROBLEMA AL POLPACCIO: LE SUE PAROLE

Al termine dell'intervallo, Christian Pulisic è rimasto in panchina. Al termine della gara, intervistato, il giocatore del Milan ha rivelato che si è trattato di un fastidio al polpaccio e di non essere preoccupato: sopra 3-0 Pochettino non ha voluto rischiarlo. Di seguito le dichiarazioni di Pulisic: "Ho solo preso un piccolo colpo nel primo tempo, quindi spero davvero che non sia nulla. Oggi abbiamo preso un po' di precauzioni, ma spero che starò bene nei primi giorni. Solo la parte posteriore della gamba, la zona del polpaccio. Ma ho già avuto cose simili in passato e rimango positivo. Non penso affatto che sia qualcosa di grave"