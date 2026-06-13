Cugini sul Milan: "Ecco qual è la cosa che mi sconvolge di più"
Il Milan si prepara alle prossime mosse con la consapevolezza che occorreranno programmazione e decisioni accurate. La stagione appena conclusa non ha rispecchiato le aspettative della società e della tifoseria, imponendo una riflessione approfondita sulla situazione. I risultati conseguiti non hanno soddisfatto le ambizioni del club e hanno spinto la dirigenza a valutare nuove strategie.
L’intento è quello di costruire un progetto ben delineato che riporti stabilità e competitività alla squadra. Organizzazione ed equilibrio saranno aspetti centrali per dare continuità al percorso. Le prossime settimane saranno determinanti per definire il futuro della società. Il Milan punta a inaugurare un nuovo ciclo fondato sulla crescita graduale e sulla volontà di tornare ai vertici, ma per adesso regna il caos.
Intanto Mimmo Cugini, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Il Milan in questo momento non esiste, è un caso devastante per il calcio italiano. La cosa che mi sconvolge di più poi è che Ibrahimovic e Cardinale danno l'impressione di non fregarsene minimante. È tutto assurdo".
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