Camarda e Kostic, il futuro sorride al Milan. Ma cosa succederà in estate? I possibili scenari

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Se da anni il Milan non riesce a trovare un attaccante prolifico, per il futuro può contare su due tra i giovani più promettenti in circolazione: stiamo parlando di Francesco Camarda e di Andrej Kostic. Il primo è un classe 2008 che è attualmente in prestito al Lecce dove ha giocato una buona prima parte di stagione prima di essere fermato da un grave infortunio alla spalla.

PRIMO COLPO DI MERCATO - Lo riferisce Tuttosport che aggiunge poi che il giovane centravanti, cresciuto nel settore giovanile milanista, dovrebbe rientrare per le ultime partite di questo campionato. Per quanto riguarda invece Kostic, che è stato preso nelle scorse settimane a titolo definitivo dal Partizan Belgrado per 3,5 milioni di euro più 4,5 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita, il montenegrino classe 2007, primo colpo del mercato estivo del Diavolo, terminerà la stagione in Serbia dove ha già segnato 10 gol nel massimo campionato. La sua avventura in rossonero inizierà ufficialmente il prossimo 1° luglio.

QUALE FUTURO? - Sia Camarda che Kostic sono attesi a Milanello per il ritiro estivo dove avranno gli occhi addosso di Massimiliano Allegri, il quale li valuterà durante quelle settimane e poi deciderà insieme alla società il da farsi. Ma quale potrebbe essere il loro futuro nella prossima stagione visto che al momento non sono ancora pronti per stare stabilmente in prima squadra? Per l'attaccante italiano si prospetta un altro prestito, mentre il montenegrino potrebbe alternarsi tra Milan Futuro e prima squadra. Non è però da escludere un prestito anche per lui visto che stiamo parlando di un giocatore che in Serbia gioca già nel calcio dei grandi e quindi potrebbe essere un po' sacrificato in Serie C.