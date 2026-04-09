Udinese, Karlstrom: "Il Milan ha un bel centrocampo e una difesa attenta e organizzata. Noi recuperiamo Davis che è troppo forte"

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Jesper Karlstrom, centrocampista e capitano dell’Udinese, prossima avversaria del Milan in campionato, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro i rossoneri. Lo svedese incontrerà il suo connazionale Zlatan Ibrahimovic con cui in passato ha condiviso un raduno in nazionale: "Chissà se Zlatan mi riconoscerà. Senza giocare insieme. Ma in allenamento sì. Lui è sempre stato un idolo, un mito. Mai visto uno che tira come lui. In Svezia resta un simbolo. Vorrei salutarlo sabato". In campo si troverà invece davanti Luka Modric:"Troppo forte. Per me era l’esempio che guardavo nel Real, lo è ancora per tutti. Il Milan ha un bel centrocampo e una difesa attenta e organizzata".

In questo campionato l'Udinese sta facendo bene contro le big: "Lo scorso anno non era così. Siamo cresciuti. Con le big mettiamo coraggio e la grinta giusta. Con le altre a volte manca un po’ di concentrazione. Il match contro il Milan? Recuperiamo Davis che è troppo forte. Guardi, io in nazionale gioco con Gyokeres, Isak, Elanga, campioni. Ma Davis non è affatto inferiore. Con Zaniolo forma davvero una bella coppia. Se Gattuso avesse fatto giocare Nicolò al playoff, al Mondiale ci sarebbe andata anche l’Italia. Vi serviva uno così".