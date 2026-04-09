Saelemaekers esce amareggiato in Napoli-Milan, Allegri lo rincuora: "Hai fatto quello che dovevi fare, calma"

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In queste ore è uscito un nuovo episodio di Bordocam, il format di DAZN a cura di Davide Bernardi sulla partita che si è giocata lunedì scorso a Pasquetta tra Napoli e Milan. Prima situazione da segnalare la carica del vice di Massimiliano Allegri Landucci, che nel tunnel dello stadio Diego Armando Maradona si è più volte rivolto alla squadra prima dell'ingresso in campo dicendole: "Stiamo sempre attenti eh, stiamo sempre attenti. Partiamo subito belli svegli eh!".

Dopo 10 minuti dall'inizio della ripresa Allegri prepara i cambi chiamando a sé "Gimenez e Zachy (Athekame, ndr)". Uno dei due a lasciare il campo è Saeleamekers, che non contento della sua prestazione esce deluso lanciando la giacca verso la panchina. Il tecnico rossonera prova a rincuorare il suo giocatore, dicendogli: "Hai fatto quello che dovevi dare, calma".