Milan in calo? Il "Record" Negativo di Conceiçao spaventa Allegri

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Dopo la sconfitta di Napoli, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà nuovamente in campo sabato a San Siro alle 18.00 contro l'Udinese. Una partita che avrà molta importanza per il percorso dei rossoneri verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, oltre che per ritrovare un po' di entusiasmo andato perduto dopo la caduta di Napoli. Il Diavolo ha vinto le ultime quattro sfide contro i friulani in Serie A e solo una volta ha registrato una serie di successi più lunga contro i friulani nella massima serie: sette tra il 1998 e il 200: in particolare, il Milan potrebbe battere questa avversaria quattro volte di fila senza mai subire gol per la prima volta nella competizione.

MILAN - DATI E NUMERI VERSO LA GARA CONTRO L'UDINESE

Il Milan ha perso tre delle ultime sei gare in Serie A (3V), dopo che nel quadruplo delle partite precedenti era sempre rimasto imbattuto (15V, 9N); i rossoneri, dopo il ko contro il Napoli, potrebbero perdere due match di fila in campionato per la prima volta da marzo 2025 (serie arrivata a tre, con Sérgio Conceição allenatore). Inoltre, considerando solo il rendimento contro le squadre attualmente nella parte bassa della classifica di Serie A, il Milan sarebbe 7° in campionato con 34 punti, mentre - nonostante la sconfitta nell'ultima giornata contro il Napoli - contro le formazioni della parte alta della classifica i rossoneri hanno raccolto 29 punti, record al pari dell'Inter.